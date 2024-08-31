Вредно для зубов и поджелудочной: Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе свежевыжатых соков

Свежевыжатые соки совершенно не подходят для коррекции питьевого режима, утверждает гастроэнтеролог Ирина Бережная. Кандидат медицинских наук уверена, что данный продукт не может быть полезным, в том числе потому, что негативно влияет на поджелудочную железу.

«Во-первых, если вы выжимаете, допустим, яблочный сок, на стакан надо примерно пять яблок. Соответственно, это очень концентрированный продукт, имеющий большой уровень фруктозы, фруктовых кислот, которые являются не просто раздражающим фактором, но ещё большим ударом на поджелудочную железу, на обмен уровня глюкозы в организме», — отметила диетолог.

Она также подчеркнула в беседе с радио Sputnik, что в свежевыжатых соках отсутствует клетчатка, необходимая для организма, поэтому лучше отдавать предпочтение цельным фруктам или фруктово-овощным напиткам с мякотью. Кроме того, органические кислоты из соков разрушают зубную эмаль и бьют по ЖКТ, заключила гастроэнтеролог.