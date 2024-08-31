Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 06:52

Вредно для зубов и поджелудочной: Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе свежевыжатых соков

Гастроэнтеролог Бережная: Свежевыжатые соки бьют по поджелудочной железе

Свежевыжатые соки совершенно не подходят для коррекции питьевого режима, утверждает гастроэнтеролог Ирина Бережная. Кандидат медицинских наук уверена, что данный продукт не может быть полезным, в том числе потому, что негативно влияет на поджелудочную железу.

«Во-первых, если вы выжимаете, допустим, яблочный сок, на стакан надо примерно пять яблок. Соответственно, это очень концентрированный продукт, имеющий большой уровень фруктозы, фруктовых кислот, которые являются не просто раздражающим фактором, но ещё большим ударом на поджелудочную железу, на обмен уровня глюкозы в организме», — отметила диетолог.

Она также подчеркнула в беседе с радио Sputnik, что в свежевыжатых соках отсутствует клетчатка, необходимая для организма, поэтому лучше отдавать предпочтение цельным фруктам или фруктово-овощным напиткам с мякотью. Кроме того, органические кислоты из соков разрушают зубную эмаль и бьют по ЖКТ, заключила гастроэнтеролог.

Опасные напитки: Врач предупредила, что следует исключить из рациона в жару
Опасные напитки: Врач предупредила, что следует исключить из рациона в жару

Ранее эндокринолог определила для россиян дневную норму потребления свежевыжатых соков. По её словам, людям с сахарным диабетом и лишним весом нужно быть особенно осторожными при потреблении этих напитков.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров