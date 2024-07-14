Опасные напитки: Врач предупредила, что следует исключить из рациона в жару

В жаркую погоду необходимо тщательно выбирать напитки, чтобы избежать обезвоживания и ухудшения самочувствия. Об этом рассказала врач-терапевт Юлия Чехонина в беседе с "Газетой.ru".

Врач объяснила, что сахар в напитках может усилить чувство жажды. Энергетические напитки, несмотря на содержание витаминов и минералов, включают в себя кофеин, который стимулирует сердце и повышает его нагрузку в жару. Кофе также не рекомендуется из-за высокого содержания кофеина, который может способствовать потере жидкости и усилению жажды. От сладких соков и газировок специалист тоже посоветовала отказаться.

Кроме того, потребление алкоголя в жаркую погоду крайне нежелательно. Эксперт подчеркнула, что алкоголь снижает бдительность и самоконтроль, что может привести к игнорированию признаков обезвоживания.

Вместо этих напитков врачи советуют употреблять чистую воду, травяные чаи, несладкие морсы и компоты. Пить нужно небольшими порциями, чтобы поддерживать водный баланс организма и избегать перегрузки почек. Дополнительно можно добавить в воду лимонный сок или мяту для улучшения вкуса.