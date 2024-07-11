Девушкам назвали напиток для получения райского наслаждения во время секса

Кофеин способен усилить женское удовольствие и сексуальное влечение. Обычно возбуждение зависит от хорошего притока крови к половым органам. Кофеин же в данной ситуации способен в умеренных дозах расширить кровеносные сосуды и усилить женский оргазм. Об этом сообщает врач-эндокринолог Зухра Павлова в Telegram-канале.

Например, в 2005 году было проведено исследование с участием крыс. Животным ввели кофеин — и по итогу самки чаще наносили визиты самцам с целью спаривания и были более сексуально активны. При этом результаты эксперимента не дают полной гарантии, что действие кофеина так же способно подействовать на женщин.

Павлова отметила, что где-то в дебрях кофеина заложен его психологический эффект. То есть обычно оргазмы происходят не благодаря анатомии, а именно с помощью эмоционального состояния девушки. При этом кофеин как раз может снизить риск депрессии, поднять настроение и сделать много хорошего для организма человека.

При этом не стоит забывать, что большое количество кофе никак не повлияет на секс. Чрезмерное употребление, наоборот, достаточно сильно навредит вашему здоровью. Поэтому для более спокойной, здоровой, но при этом сексуальной жизни стоит пить одну-две чашки в день. Этого будет более чем достаточно.