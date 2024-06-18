Эндокринолог объяснила, как кофе блокирует "усталость" и почему это плохо
Эндокринолог Тараско: Свыше трёх чашек кофе в день вредно для здоровья
Врач-эндокринолог рассказала о вреде кофеина для здоровья. Обложка © Freepik.com
Самый популярный способ взбодриться — выпить кофе. Однако злоупотребление этим и другими содержащими кофеин напитками может навредить здоровью, предупредила диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.
"Две-три чашки кофе в день не несут вреда для здоровья. Всё, что свыше этого количества, уже может вызвать негативный эффект", — отметила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".
Избыток кофеина опасен тем, что он "обманывает" нервную систему, блокируя рецепторы усталости. Организму нужен перерыв, однако сигналы об этом заглушают частое употребление напитка. Кофеин также ухудшает всасывание жизненноважных микроэлементов, в частности кальция, и повышает артериальное давление.
"Кофеин, содержащийся в кофе, всасывается быстро, и происходит блокировка рецепторов. И мы чувствуем эффект прилива сил и активности", — уточняет Тараско.
Помимо того, в результате длительного употребления кофе снижается концентрация внимания, что может спровоцировать аварию, если человек за рулём, или фатальную ошибку, если его работа требует аккуратности, предупреждает врач. Однако не всё так категорично: в умеренных дозах кофеин может даже предотвратить некоторые заболевания мозга, которые настигают человека к старости.
Также стоит различать кофеин, содержащийся в чае и кофе. Они обладают разным эффектом: помимо этого элемента в чае за бодрость отвечают ещё и танины, которые помогают проснуться не так быстро, зато надолго. Врач предупреждает, что по этой причине не стоит давать кофе и чай детям до трёх-пяти лет.
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