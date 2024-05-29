Не только кофе и чай: Врач подсказала аптечные добавки, которые помогут избавиться от сонливости

В аптеках продаются биологически активные препараты, способные повысить энергию. Об этом рассказала в беседе с "Газетой.ru" врач-терапевт Юлия Миронова.

Один из них — кофеин. Он временно повышает энергию и бдительность, блокируя аденозин, который провоцирует сонливость. Таким образом улучшается концентрация и снижается усталость. Но если часто его употреблять, может возникнуть толерантность. Также могут проявиться побочные эффекты: тревожность, раздражительность, нарушение сна, повышение артериального давления. Эксперт рекомендует по возможности заменять кофеин физическими упражнениями, полноценным сном и сбалансированным питанием.

Янтарная кислота улучшает производство энергии в клетках, снижает усталость, особенно после физнагрузки. Бодрит также настойка женьшеня. В ней содержатся гинзенозиды, способные улучшать когнитивные функции, уменьшать усталость и повышать стрессоустойчивость.

"Есть ограниченные исследования, которые подтверждают эти заявления. Но эффективность варьируется в зависимости от качества настойки и индивидуальных особенностей метаболизма человека. Возможны побочные эффекты, такие как бессонница и головные боли. А элеутерококк содержит элеутерозиды, которые могут влиять на центральную нервную систему и повышать физическую выносливость. Возможные побочные эффекты включают бессонницу и повышение артериального давления", — предупредила Миронова.

Самостоятельно назначать себе добавки и препараты не нужно. Предварительно стоит обратиться к врачу, ведь низкая энергичность и усталость могут говорить о недосыпании, беременности, анемии, онкологии, депрессии и прочих заболеваниях.