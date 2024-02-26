Энерготерапевт раскрыла россиянам, как поднять вибрации и побороть дневную сонливость

Состояние сонливости и усталости взаимосвязано с энергетическими вибрациями, считает эксперт по ментальному здоровью, энерготерапевт Ольга Медюха. По её словам, человек состоит из энергии, которая никуда не исчезает и не утекает. Она вибрирует на определённой частоте и зависит от психоэмоционального состояния.

"Например, вспомните, хочется ли нам спать, когда мы веселимся или смеёмся? И наоборот, вспомните, как после конфликта мы чувствуем себя выжатыми и обессиленными. Ощущение упадка сил и сонливости возникает не потому, что мы теряем эти силы (силы, как говорится, — это энергия, которая никуда не исчезает). На самом деле мы теряем состояние. Происходит понижение вибраций энергии человека, которое он и ощущает", — сказал Медюха в беседе с RuNews24.

Как правило, вибрации понижаются, когда человек находится в состоянии стресса, подавленности, горя, боли, злости и других негативных настроениях. Иными словами, чем больше в жизни человека негатива, общения с неприятными людьми и действий, которые он не хочет выполнять, тем сильнее понижается его вибрационный фон, что и приводит к ощущению усталости, пояснила энерготерапевт.

Когда же человек здоров и его жизнь наполнена радостью, для восстановления сил достаточно шесть-восемь часов сна. Людям, испытывающим избыточную сонливость, Медюха советует пересмотреть свой образ жизни, тогда энергетические вибрации начнут подниматься и появятся силы.