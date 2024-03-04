Россиянам назвали 5 неочевидных причин постоянной сонливости Невролог Гаджиева: Анемия и депрессия могут стать причиной сонливости к вечеру 4 марта, 11:07 Анемия и депрессия могут стать причиной сонливости к вечеру. Обложка © Freepik

Сонное состояние и желание уснуть в вечернее время суток считается нормой. За день человек тратит много энергии, получает много информации, которую нужно переварить, особенно если помимо этого он подвергает себя физическим нагрузкам или спорту. Естественно, к вечеру это вызывает сонливость и человек предаёт себя в объятия Морфея. Но если сонливость сохраняется постоянно, стоит исключить недомогание. О неочевидных причинах упадка сил Life.ru рассказала невролог Марина Гаджиева.

Если слабость и неестественная сонливость сохраняются постоянно, независимо от того, работал ли человек или просто лежал, то стоит задуматься. Причин может быть множество, но можно уточнить некоторые из них. Марина Гаджиева Невролог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

1. Анемия Если говорить простым языком, это нехватка транспортёров кислорода по крови, что вызывает недостаточное питание в том числе мозга. Из-за этого возникают постоянная слабость и сонливость.

2. Депрессия Она является частой причиной снижения сил, настроения и вызывает недомогание.

3. Миастения Это неврологическое аутоимунное заболевание, характеризующееся слабостью мышц, в основном усиливающееся в вечернее время.

4. Апноэ сна Это остановка дыхания по ночам, за счёт чего снижается насыщение сердца и мозга кислородом. Апноэ тоже вызывает слабость и сонливость в течение дня.

5. Онкологические заболевания Различные онкологические заболевания чаще всего проявляются такими общими симптомами, как сонливость, что затрудняет их диагностику.

Если вы отметили, что у вас постоянная слабость и сонливость, то стоит обратиться к врачу.

Ранее невролог предупредила, о каких болезнях говорит желание поспать днём. Наиболее распространёнными причинами этого состояния считаются некачественный ночной отдых и нарушения сна, но могут быть и другие факторы.

Авторы Андрей Горяничев