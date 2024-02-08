Невролог предупредила, о каких болезнях говорит желание поспать днём Невролог Демьяновская: Около 40% россиян испытывают дневную сонливость 8 февраля, 12:41 Обложка © Shutterstock

Около 40% россиян испытывают дневную сонливость. Наиболее распространёнными причинами этого состояния считаются некачественный ночной отдых и нарушения сна, такие как обструктивное апноэ сна или, например, бессонница, но могут быть и другие факторы. О них Life.ru рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Различают физиологическую и патологическую дневную сонливость, разница заключается в способности противостоять желанию поспать. Если человек в состоянии побороть желание прилечь днём, то, скорее всего, это физиологическая дневная сонливость, обусловленная недостатком качественного ночного сна. Екатерина Демьяновская Врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест"

Чаще всего днём хочется спать из-за недостатка сна ночью, это состояние может быть краткосрочным или хроническим. Иногда это происходит, если человек регулярно жертвует отдыхом ради ещё одной серии сериала или пролистывания соцсетей. Но часто недостаток сна касается не столько количества, сколько качества отдыха.

"Так, люди, страдающие бессонницей, не отдыхают ночью как следует, поэтому просыпаются не такими бодрыми. Кроме того, на качество сна влияет острая или хроническая боль, учащённое мочеиспускание, кожный зуд, обструктивное апноэ сна, колебания уровня глюкозы в крови и артериального давления, нарушения ритма сердца, синдром беспокойных ног. Образ жизни тоже имеет значение: сменная работа, злоупотребление алкоголем, курение или употребление напитков с кофеином плохо сказываются на качестве ночного сна", — объяснила врач, эксперт лаборатории "Гемотест".

Также, по словам Демьяновской, примерно 80% людей с депрессивными расстройствами жалуются на чрезмерную дневную сонливость. Биполярное, посттравматическое стрессовое и тревожное расстройство также связаны с проблемами со сном, которые могут привести к приступам дневной сонливости.

Ещё одно состояние, которое напрямую влияет на качество отдыха, — нарколепсия. При таком нарушении головной мозг не может должным образом регулировать циклы сна и бодрствования, поэтому люди с нарколепсией засыпают практически мгновенно и нередко делают это в неподходящее время. Другие состояния, которые также проявляются постоянным желанием поспать и требуют врачебной помощи, — болезнь Паркинсона, острый период и последствия черепно-мозговой травмы, в том числе сотрясения мозга, опухоли головного мозга, анемия, сахарный диабет, гипотиреоз, гипертоническая болезнь, аритмии.

В этих случаях пытаться только лишь наладить режим сна, чтобы спать 7–9 часов в сутки, недостаточно, нужно лечить основное заболевание. По мере выздоровления или стабилизации состояния будут уменьшаться и трудности со сном.

Лекарства, особенно седативные, также могут сделать человека сонным и дезориентированным днём. Антидепрессанты, противотревожные, обезболивающие, снотворные, антигистаминные препараты — это лишь часть препаратов, которые могут привести к дневной сонливости. Такой побочный эффект замечают не все, однако, если на фоне лекарственной терапии человеку всё время хочется спать, важно обсудить эту проблему с врачом. Скорее всего, он скорректирует дозу или предложит заменить препарат.

Кстати, долгий сон может быть не только благом, но и поводом задуматься о состоянии здоровья. Повышенная потребность во сне может указывать на развитие сердечно-сосудистых, воспалительных заболеваний или сахарного диабета второго типа, предупреждают врачи.

Авторы Андрей Горяничев