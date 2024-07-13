Дресс-код лету не помеха: Что надеть в офис при зное— дизайнер дала советы
Дизайнер Павлова: Свободные и дышащие ткани — лучший выбор для офиса в жару
Читателям Life.ru теперь не придётся переживать о своём стиле. Обложка © Freepik / benzoix
Главный дизайнер российского бренда Jelika Наталья Павлова поделилась советами о том, как стильно выглядеть в офисе в жаркие летние дни, когда температура на улице поднимается до +30 градусов.
"Лето приносит с собой не только радость от лёгких нарядов, но и вызов в виде офисного дресс-кода. Чтобы чувствовать себя комфортно, важно выбирать свободные и дышащие ткани", — сказала дизайнер "Газете.ru".
Одним из ключевых трендов этого лета, по словам эксперта, стало платье макси из вискозы, которое можно дополнить лёгким жакетом и босоножками на плоской подошве. Она также подчеркнула важность аксессуаров, таких как жемчужные бусы или тонкий платок на сумке.
Кроме того, дизайнер рекомендует обратить внимание на джинсовые юбки макси в трендовых цветах — молочном и голубом, которые можно сочетать с блузами из шёлка или хлопка, а также рубашками и жакетами, подчёркивая талию ремнём.
Специалист также выделила яркие летние цвета, такие как красный, оранжевый и жёлтый, а также нежные оттенки, включая нежно-голубой, сиреневый и фисташковый, которые особенно актуальны на модных показах этого сезона.
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