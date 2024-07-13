Дресс-код лету не помеха: Что надеть в офис при зное— дизайнер дала советы

Главный дизайнер российского бренда Jelika Наталья Павлова поделилась советами о том, как стильно выглядеть в офисе в жаркие летние дни, когда температура на улице поднимается до +30 градусов.

"Лето приносит с собой не только радость от лёгких нарядов, но и вызов в виде офисного дресс-кода. Чтобы чувствовать себя комфортно, важно выбирать свободные и дышащие ткани", — сказала дизайнер "Газете.ru".

Одним из ключевых трендов этого лета, по словам эксперта, стало платье макси из вискозы, которое можно дополнить лёгким жакетом и босоножками на плоской подошве. Она также подчеркнула важность аксессуаров, таких как жемчужные бусы или тонкий платок на сумке.

Кроме того, дизайнер рекомендует обратить внимание на джинсовые юбки макси в трендовых цветах — молочном и голубом, которые можно сочетать с блузами из шёлка или хлопка, а также рубашками и жакетами, подчёркивая талию ремнём.

Специалист также выделила яркие летние цвета, такие как красный, оранжевый и жёлтый, а также нежные оттенки, включая нежно-голубой, сиреневый и фисташковый, которые особенно актуальны на модных показах этого сезона.