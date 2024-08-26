Без вреда для организма: Названа дневная норма потребления свежевыжатого сока
Эндокринолог Фролова: В день можно пить до 300-500 мл свежевыжатого сока
Свежевыжатые соки очень любят пить сторонники правильного питания и здорового образа жизни. Обложка © Freepik
Свежевыжатые соки очень любят пить сторонники правильного питания и здорового образа жизни. Действительно, они низкокалорийные, однако содержат углеводы, поэтому без вреда для организма можно употреблять лишь определённое количества данного продукта.
Дневную норму натуральных соков без добавления сахара определила эндокринолог Татьяна Фролова. По её словам, суточная доза потребления не должна превышать 300-500 мл. Однако людям с определёнными недугами следует быть особенно осторожными.
«Превышать [норму] не рекомендуется, особенно людям, страдающим сахарным диабетом и с избыточной массой тела и лицам, контролирующим свой вес», – рассказала врач «Газете.ru».
Кроме того, эксперт призвала отказаться от соков, которые производят путём восстановления концентрата из плодов фруктов. Такие напитки нельзя считать полезными, потому что вместо витаминов чаще всего они содержат химикаты, уверена эндокринолог.
Апельсиновый сок является одним из самых популярных в мире: так, на его производство идёт около 85% всех собираемых в мире апельсинов. Помимо приятного вкуса сок обладает полезными для здоровья свойствами. Подробнее о свойствах напитка — в материале Life.ru.