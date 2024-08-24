Назван модный напиток — помощник в борьбе с высоким холестерином

В наши дни сторонники правильного питания всё чаще выбирают растительное молоко в качестве альтернативы обычному. У этого продукта есть как плюсы, так и минусы, которые перечислила кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

В беседе с "Москвой 24" она подчеркнула, что благодаря насыщенным жирным кислотам растительное молоко способствует снижению холестерина, а также защищает мозг.

«Если говорить о пользе растительного молока, то прежде всего оно содержит ненасыщенные жирные кислоты — олеиновую, линолевую, альфа-линоленовую. Они способствуют снижению холестерина в крови и оказывают нейропротективный эффект, защищая мозг от дегенеративных процессов, например болезни Альцгеймера», — пояснила врач.

Фитостеролы, содержащиеся в растительном молоке, эффективны для профилактики инфарктов и инсультов. В свою очередь антиоксиданты снижают риск рака, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, добавила диетолог.

«Однако надо помнить, что при обработке часть полезных веществ, содержащихся в семенах, орехах и злаках, теряется. Поэтому не стоит сравнивать состав питательных веществ в этих продуктах и в полученных из них напитках», — предупредила эксперт.

Главным минусом растительного молока она назвала низкое содержание белков, которыми богато привычное нам животное молоко. Также в растительном меньше кальция, который к тому же усваивается хуже.