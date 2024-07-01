Терапевт рассказала, какая любимая россиянами добавка для чая приносит больше вреда, чем пользы

Чай считается универсальным напитком, к которому можно добавить множество интересных ингредиентов: мяту, лимон, молоко и даже сгущёнку. Однако не всегда интересное сочетание оказывается полезным. О том, как влияет чай с молоком на организм и почему такой напиток скорее вредит, чем лечит, в разговоре с интернет-изданием Regions объяснила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва.

"В чайном напитке содержатся антиоксиданты, катехины. Они участвуют в борьбе организма с раковыми клетками и положительно влияют на всю сердечно-сосудистую систему. А молоко эти вещества нейтрализует, сводя к минимуму их воздействие на организм", — пояснила врач.

По словам медика, в ряде случаев кружка чая с молоком может привести к проблемам с желудком. Из-за большой концентрации животного белка такой напиток хуже усваивается, вызывая серьёзный дискомфорт. Кроме того, молоко снижает количество теина (аналог кофеина, содержащийся в чае) на 80%. Как следствие, человек не чувствует ожидаемого прилива сил после выпитой чашки.

Не менее осторожным со вкусной добавкой стоит быть худеющим. Именно благодаря молоку чай становится калорийным напитком, который замедляет обмен веществ и препятствует снижению веса. Тонизирующий эффект практически пропадёт, если при этом добавить несколько ложек сахара. Врач отметила, что употреблять такой напиток категорически запрещено людям с диагностированной фрактальной недостаточностью.

Помимо того, чай с молоком препятствует усвоению железа. Поэтому он противопоказан людям с железодефицитной анемией. Терапевт рекомендовала ограничить употребление чая в данном виде и не использовать его для утоления жажды, чтобы не сформировалась зависимость.