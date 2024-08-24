Помогут похудеть: Диетолог перечислил продукты, ускоряющие метаболизм

В процессе похудения очень важно учитывать множество факторов, например сбалансированность питания или уровень физических нагрузок. Однако не меньшее значение для организма имеет метаболизм, то есть процесс обмена веществ. Примечательно, что его можно ускорить, если употреблять определённые продукты.

Какие из них разгоняют метаболизм, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Он выделил две группы продуктов, которые помогут похудеть: тонизирующие и разобщающие. К первой эксперт отнёс чай, кофе и другие источники кофеина, который способствует выделению адреналина и в дальнейшем — расщеплению жира.

Для разгона метаболизма подходит и вторая группа продуктов, к которым диетолог отнёс приправы и специи. Они, как и чай с кофе, ускоряют процесс переваривания пищи, заставляя организм выделять дополнительную энергию в виде тепла. Однако при проблемах с ЖКТ и сердцем от приправ лучше отказаться, уверен врач.