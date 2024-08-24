Помогут похудеть: Диетолог перечислил продукты, ускоряющие метаболизм
Диетолог Гинзбург: Кофе и чай ускоряют метаболизм
В процессе похудения очень важно учитывать множество факторов, например сбалансированность питания или уровень физических нагрузок. Однако не меньшее значение для организма имеет метаболизм, то есть процесс обмена веществ. Примечательно, что его можно ускорить, если употреблять определённые продукты.
Какие из них разгоняют метаболизм, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Он выделил две группы продуктов, которые помогут похудеть: тонизирующие и разобщающие. К первой эксперт отнёс чай, кофе и другие источники кофеина, который способствует выделению адреналина и в дальнейшем — расщеплению жира.
Для разгона метаболизма подходит и вторая группа продуктов, к которым диетолог отнёс приправы и специи. Они, как и чай с кофе, ускоряют процесс переваривания пищи, заставляя организм выделять дополнительную энергию в виде тепла. Однако при проблемах с ЖКТ и сердцем от приправ лучше отказаться, уверен врач.
«Например, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит увлекаться приправами. У них может подскочить давление, участиться пульс, увеличиться нагрузка на сердце», — дополнил эксперт.
Ранее худеющим объяснили, почему правило «меньше ешь и больше двигайся» не работает. Кстати, некоторые продукты и вовсе не рекомендуется есть во время похудения.
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