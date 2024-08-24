Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 23:44

Худеющим объяснили, почему правило «Меньше ешь и больше двигайся» не сработает

Диетолог Макиша посоветовала худеющим питаться сбалансированно и правильно

Для похудения необходимо придерживаться сбалансированного питания. Обложка © Pixabay / zuzyusa

Для похудения необходимо придерживаться сбалансированного питания. Обложка © Pixabay / zuzyusa

Многие в отчаянных попытках похудеть прислушиваются к бесполезным мифам вместо того, чтобы изучать актуальные советы специалистов. К примеру, диетолог Марина Макиша уверена, что правило «Меньше ешь и больше двигайся» не работает. Есть нужно не меньше, а сбалансированно, уверена специалист.

«Ну, в принципе, такой примитивный подход, он не работает по одной простой причине. Потому что нужно есть не меньше, нужно есть сбалансированно и правильно. Еда — это для нашего организма источник полезных питательных веществ», — подчеркнула она в беседе с РИА «ФедералПресс».

Диетолог напомнила, что человек должен обеспечивать свой организм полезными веществами регулярно, даже когда худеет. Если же он просто перестанет есть, то разрушит здоровье. В заключение Макиша подчеркнула, что спорт в процессе похудения важен лишь на десять процентов, без корректировки питания он не даст результатов.

Врач раскрыла секреты эффективного похудения в жару
Врач раскрыла секреты эффективного похудения в жару

Ранее эндокринолог назвала продукты из отдела здорового питания, которые нельзя есть при похудении. А как избавиться от обвисшей кожи после похудения, россиянам объяснила дерматолог.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров