Худеющим объяснили, почему правило «Меньше ешь и больше двигайся» не сработает
Диетолог Макиша посоветовала худеющим питаться сбалансированно и правильно
Для похудения необходимо придерживаться сбалансированного питания. Обложка © Pixabay / zuzyusa
Многие в отчаянных попытках похудеть прислушиваются к бесполезным мифам вместо того, чтобы изучать актуальные советы специалистов. К примеру, диетолог Марина Макиша уверена, что правило «Меньше ешь и больше двигайся» не работает. Есть нужно не меньше, а сбалансированно, уверена специалист.
«Ну, в принципе, такой примитивный подход, он не работает по одной простой причине. Потому что нужно есть не меньше, нужно есть сбалансированно и правильно. Еда — это для нашего организма источник полезных питательных веществ», — подчеркнула она в беседе с РИА «ФедералПресс».
Диетолог напомнила, что человек должен обеспечивать свой организм полезными веществами регулярно, даже когда худеет. Если же он просто перестанет есть, то разрушит здоровье. В заключение Макиша подчеркнула, что спорт в процессе похудения важен лишь на десять процентов, без корректировки питания он не даст результатов.
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