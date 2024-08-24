Худеющим объяснили, почему правило «Меньше ешь и больше двигайся» не сработает

Многие в отчаянных попытках похудеть прислушиваются к бесполезным мифам вместо того, чтобы изучать актуальные советы специалистов. К примеру, диетолог Марина Макиша уверена, что правило «Меньше ешь и больше двигайся» не работает. Есть нужно не меньше, а сбалансированно, уверена специалист.

«Ну, в принципе, такой примитивный подход, он не работает по одной простой причине. Потому что нужно есть не меньше, нужно есть сбалансированно и правильно. Еда — это для нашего организма источник полезных питательных веществ», — подчеркнула она в беседе с РИА «ФедералПресс».

Диетолог напомнила, что человек должен обеспечивать свой организм полезными веществами регулярно, даже когда худеет. Если же он просто перестанет есть, то разрушит здоровье. В заключение Макиша подчеркнула, что спорт в процессе похудения важен лишь на десять процентов, без корректировки питания он не даст результатов.