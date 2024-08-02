Дерматолог рассказала, как избавиться от обвисшей кожи после похудения

После резкого снижения веса многие замечают, что кожа становится обвисшей и дряблой. Как справиться с этой проблемой, в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-дерматолог Кристина Медведева.

По её словам, кожа обладает эластичностью и при медленных изменениях веса (0,5–1 кг в неделю) успевает адаптироваться к новым формам. Однако при стремительном похудении на 10–15 кг кожа не успевает подстраиваться, что приводит к её обвисанию. Для решения этой проблемы эксперт рекомендует аппаратные методики, стимулирующие выработку коллагена и эластина. Одной из таких процедур является SMAS-лифтинг Utims A3.

"Эта аппаратная процедура сфокусированного ультразвука направлена на выработку собственного коллагена и эластина. Аппарат воздействует на кожу и подкожную жировую клетчатку, сокращая освободившиеся пространства после уменьшения жировых клеток вследствие похудения. Процедуру достаточно проводить один раз в год, а эффект будет нарастать в первые полгода", — объяснила врач.

Также она отметила популярность аппаратного RF-лифтинга для подтяжки кожи.

"В ходе процедуры генерируются токи высокой частоты, оказывающие действие на глубокие слои кожи. Электрические импульсы повышают температуру мягких тканей, что расширяет капилляры, активирует микроциркуляцию и отток лимфы. Происходит активация фибробластов — клеток, отвечающих за обновление кожи", — добавила дерматолог.

Специалист подчеркнула важность выбора правильной методики для улучшения состояния кожи после похудения и отметила, что процедуры нужно подбирать индивидуально в зависимости от состояния кожи и желаемого результата.