Россиянкам старше 50 назвали три операции для продления молодости

Каждая женщина хочет выглядеть молодо и привлекательно в любом возрасте. Особенно актуальным это является для россиянок старше 50, когда возрастные изменения без помощи пластики скрыть непросто. Эксперт в области пластической хирургии Вячеслав Балкизов в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, какие процедуры помогут сохранить молодость и подтянутость.

По словам врача, главной в этом списке является блефаропластика — операция по коррекции век. С возрастом кожа вокруг глаз теряет упругость, что приводит к появлению мешков под глазами и избытку кожи на верхних веках. Эти изменения могут сделать взгляд усталым и невыразительным. Процедура помогает устранить эти дефекты и улучшить внешний вид без сложного периода реабилитации.

На втором месте по важности стоит подтяжка лица. С возрастом кожа теряет эластичность и начинают проявляться признаки провисания. Для устранения избытка кожи и восстановления её тонуса часто применяют открытую подтяжку в сочетании со СМАС-лифтингом. Эта комбинация позволяет достичь максимального эффекта, подтягивая как кожу, так и подлежащие мышцы.

Следом идёт липосакция, которая помогает избавиться от локальных жировых отложений. В зрелом возрасте обмен веществ замедляется и накопление жира может происходить даже у стройных женщин. Локальная липосакция позволяет удалить нежелательные жировые участки и скорректировать фигуру, если диеты и физические упражнения не дают результатов.