Косметолог объяснила, как по коже определить недостаток гормонов Врач Байрамукова: Тусклая кожа и трещины на ней указывают на дефицит гормонов 30 июля, 05:00 Кожа может указать на недостатки гормонов в организме. Обложка © Unsplash / Amanda Dalbjörn

О том, что в организме не хватает гормонов, можно понять по состоянию кожи, рассказала Life.ru косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова. Так, например, упругости и гидратации кожи способствуют эстрогены. Благодаря им вырабатывается коллаген и удерживается влага.

Если же уровень эстрогена снижен (у женщин такое бывает во время менопаузы), кожа может стать слишком сухой, тонкой и менее упругой. Могут появиться морщины и снизиться тонус. Если восстановить гормональный баланс, кожа будет выглядеть более здоровой.

Тестостерон хотя и более известен как мужской гормон, присутствует в организме обоих полов и влияет на состояние кожи. Этот гормон регулирует выработку кожного сала, который защищает и увлажняет кожу. Недостаток тестостерона может привести к сухости, шелушению и снижению плотности кожи. У мужчин дефицит тестостерона может также вызвать преждевременное старение кожи. Уровень тестостерона поддерживает кожный барьер, и его недостаток ослабляет защитные функции кожи, делая её более уязвимой к внешним факторам. Мадина Байрамукова Косметолог, пластический хирург

За здоровье кожи и метаболические процессы отвечают гормоны щитовидной железы — тироксин и трийодтиронин. Если их уровень снижен, кожа может становиться сухой, грубой, шелушиться, а человек — отекать. Эти гормоны регулируют кровообращение и обновление клеток кожи, и их недостаток замедляет эти процессы. Тогда кожа теряет естественный цвет, бледнеет или желтеет.

Инсулин, который известен больше тем, что регулирует сахар в крови, играет роль и в здоровье кожи. Если его мало, может ухудшиться кровообращение, замедляется заживление ран и возрастает риск инфекций. Из-за этого на коже могут возникнуть язвы и трещины. При диабете даже может случаться дермопатия, когда на коже появляются коричневые пятна и она шелушится.

Ранее косметолог рассказала, что самостоятельная борьба с тёмными кругами под глазами не всегда приводит к желаемому результату. Если так называемый "эффект панды" возникает из-за недосыпа, стресса, переутомления и вредных привычек, избавиться от него можно путём нормализации образа жизни. Но если дело в наследственности или возрастных изменениях, придётся обращаться за помощью к специалисту.

Авторы Андрей Горяничев