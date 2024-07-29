Патчики не помогут: Врач рассказала о топовых способах избавиться от "эффекта Панды"
Врач Андрян: Инъекции и лазерные методики позволят забыть о кругах под глазами
Девушка с "кругами Панды" под глазами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz
Самостоятельная борьба с тёмными кругами под глазами не всегда приводит к желаемому результату. Если так называемый "эффект панды" возник из-за недосыпа, стресса, переутомления и вредных привычек, избавиться от него можно путём нормализации образа жизни. Но если дело в наследственности или возрастных изменениях, придётся обращаться за помощью к специалисту, заявила Life.ru врач-косметолог Кнара Андрян.
Собеседница издания подчеркнула, что ключевое значение имеют два фактора: количество меланоцитов — клеток, отвечающих за пигментацию, — и расположение кровеносных сосудов в области вокруг глаз. Не последнюю роль в этом вопросе играет наследственность. Например, если у родителя возникали тёмные круги, высока вероятность появления такой же проблемы и у ребёнка. С побледнением кожи и просвечиванием сосудов сталкиваются и люди в возрасте, напомнила Андрян. Наружный покров со временем теряет эластичность и становится тоньше.
Неправильное питание, злоупотребление алкоголем, курение, отсутствие стабильного режима труда и отдыха тоже провоцируют "эффект панды". Даже банальная нехватка железа в организме снижает концентрацию гемоглобина в крови и приводит к появлению кругов. Но если сбалансировать рацион, отказаться от спиртного и табака, вернув в жизнь здоровый сон, проблема уйдёт.
В остальных случаях необходимо обратиться к косметологу, пройти диагностику и подобрать индивидуальную программу лечения. Бороться с тёмными кругами можно с помощью инъекций. Мезотерапия и биоревитализация, например, увлажняют кожу, придают ей тонус и эластичность, скрывают кровеносные сосуды. Лазерные методики также устраняют пигментацию и стимулируют выработку коллагена и эластина.
О важности полноценного сна россиянам недавно напомнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. У спящих менее шести часов в сутки людей на 30% увеличен риск ранней смерти и на 48% — риск сердечно-сосудистых заболеваний.