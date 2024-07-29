Патчики не помогут: Врач рассказала о топовых способах избавиться от "эффекта Панды" Врач Андрян: Инъекции и лазерные методики позволят забыть о кругах под глазами 29 июля, 04:00 Девушка с "кругами Панды" под глазами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Самостоятельная борьба с тёмными кругами под глазами не всегда приводит к желаемому результату. Если так называемый "эффект панды" возник из-за недосыпа, стресса, переутомления и вредных привычек, избавиться от него можно путём нормализации образа жизни. Но если дело в наследственности или возрастных изменениях, придётся обращаться за помощью к специалисту, заявила Life.ru врач-косметолог Кнара Андрян.

Собеседница издания подчеркнула, что ключевое значение имеют два фактора: количество меланоцитов — клеток, отвечающих за пигментацию, — и расположение кровеносных сосудов в области вокруг глаз. Не последнюю роль в этом вопросе играет наследственность. Например, если у родителя возникали тёмные круги, высока вероятность появления такой же проблемы и у ребёнка. С побледнением кожи и просвечиванием сосудов сталкиваются и люди в возрасте, напомнила Андрян. Наружный покров со временем теряет эластичность и становится тоньше.

Неправильное питание, злоупотребление алкоголем, курение, отсутствие стабильного режима труда и отдыха тоже провоцируют "эффект панды". Даже банальная нехватка железа в организме снижает концентрацию гемоглобина в крови и приводит к появлению кругов. Но если сбалансировать рацион, отказаться от спиртного и табака, вернув в жизнь здоровый сон, проблема уйдёт.

В остальных случаях необходимо обратиться к косметологу, пройти диагностику и подобрать индивидуальную программу лечения. Бороться с тёмными кругами можно с помощью инъекций. Мезотерапия и биоревитализация, например, увлажняют кожу, придают ей тонус и эластичность, скрывают кровеносные сосуды. Лазерные методики также устраняют пигментацию и стимулируют выработку коллагена и эластина. Кнара Андрян Врач-косметолог клиники DEGA

Авторы Андрей Горяничев