Врач раскрыла, сколько необходимо спать, чтобы не умереть

Исследования показывают, что человеку надо спать не меньше шести часов в сутки, чтобы сохранить продолжительность жизни. Если не соблюдать это правило, то на 30% повышается риск ранней смерти. Так ли это, объяснила врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Медик подтвердила, что людям действительно необходимо для сна шесть-восемь часов в день. Однако этот показатель индивидуальный и зависит от множества факторов. О недостатке сна скажет сам организм, и это не только ухудшение самочувствия.

"Нарушение внимания, концентрации, сонливость и вялость. Кроме того, хронический недосып отрицательно сказывается на организме: нарушается работа эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем", — отметила доктор.

Беляева добавила, что из-за недосыпа может нарушаться пищевое поведение, происходит сбой обмена вещества. Также обостряются хронические заболевания. Всё это в совокупности может привести к летальному исходу, заключила медик. Недосып может приблизить раннюю смерть на 30%.