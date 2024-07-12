Когда ночь не для сна: Учёные назвали главное преимущество сов перед жаворонками
Имперский колледж Лондона: Совы опережают жаворонков по когнитивным способностям
Учёные из Имперского колледжа Лондона нашли главное преимущество сов перед жаворонками. В ходе исследования выяснилось, что люди, привыкшие поздно ложиться, опережают любителей рано просыпаться по когнитивным способностям. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав показатели свыше 26 тысяч человек.
"Было обнаружено, что хронотип человека — предпочтение вечерней или утренней активности, обычно называемое "совами" и "жаворонками", — влияет на результаты когнитивных тестов", — отметили учёные.
По словам исследователей, именно совы показали лучшие результаты во время тестов. Также эксперты утверждают, что для работы мозга лучше спать семь-девять часов. Причём более продолжительный сон может ухудшить показатели.
Ранее финские учёные установили связь между совами и размером их заработной платы. Оказалось, что люди с этим хронотипом зарабатывают меньше.
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