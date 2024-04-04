Стало известно, сколько сов, жаворонков и голубей среди россиян

Аналитики провели опрос с целью выявления хронотипа россиян, в результате которого стало известно, что 42% респондентов считают себя жаворонками. Об этом сообщает RT, ссылаясь на анкетирование Rambler&Co.

Любителей ночного времяпрепровождения оказалось тоже немало — 31%. Не будем забывать, что есть и те, кто может подстраиваться под любой режим сна, они называют себя голубями (27%).

"Более трети респондентов (36%) отметили, что их хронотип по разным причинам менялся в течение жизни, причём в сторону более раннего подъёма. У 31% режим сна оставался одним и тем же. 19% жаворонков сообщили, что с возрастом стали совами. Хронотип 14% опрошенных менялся несколько раз и в разные стороны", — показало анкетирование.

Основным фактором, влияющим на режим сна и бодрствования, являются социальные обстоятельства: график работы, образ жизни, питание (58%). А самым комфортным графиком работы у большинства респондентов считается время с восьми-девяти утра (64%) до пяти вечера (66%). В опросе приняли участие более 18 тысяч человек.