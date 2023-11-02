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2 ноября, 11:04

Учёные рассчитали оптимальную продолжительность сна, и это не 7–8 часов

NHB: Учёные из Норвегии назвали 6,5-часовой сон оптимальным для здоровья

Хронический недосып чреват развитием болезни Альцгеймера и атрофией головного мозга, предупредили норвежские учёные. В связи с этим они определили оптимальную продолжительность сна, позволяющую избежать атрофии. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Как известно, средняя продолжительность сна составляет не менее семи-восьми часов. Однако результаты исследований доказали, что как очень долгий, так и очень короткий сон наносят вред организму. В первом случае наблюдаются большие потери вещества в задних отделах головного мозга, а во втором страдает белое вещество мозжечка и таламуса.

По словам учёных, 6,5-часовой сон является оптимальным для здоровья. В этом случае у участвовавших в эксперименте добровольцев был зафиксирован максимальный объём подкорковых структур, а также самая толстая кора больших полушарий и самый малый объём желудочков.

Учёные нашли связь между режимом сна и размером зарплаты

Учёные нашли связь между режимом сна и размером зарплаты

А ранее финские учёные выяснили, что совы умирают раньше жаворонков из-за курения и употребления алкоголя. Исследователи отметили, что употребление многих психотропных веществ возбуждает нервную систему — и человек готов продолжать веселье до утра.

Обложка ©

Freepik / diana.grytsku

Наталья Исакова
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