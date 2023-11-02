Учёные рассчитали оптимальную продолжительность сна, и это не 7–8 часов

Хронический недосып чреват развитием болезни Альцгеймера и атрофией головного мозга, предупредили норвежские учёные. В связи с этим они определили оптимальную продолжительность сна, позволяющую избежать атрофии. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Как известно, средняя продолжительность сна составляет не менее семи-восьми часов. Однако результаты исследований доказали, что как очень долгий, так и очень короткий сон наносят вред организму. В первом случае наблюдаются большие потери вещества в задних отделах головного мозга, а во втором страдает белое вещество мозжечка и таламуса.

По словам учёных, 6,5-часовой сон является оптимальным для здоровья. В этом случае у участвовавших в эксперименте добровольцев был зафиксирован максимальный объём подкорковых структур, а также самая толстая кора больших полушарий и самый малый объём желудочков.