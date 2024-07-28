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28 июля, 11:06

Можно ли умываться дегтярным мылом — мнение косметолога

Косметолог Ткаченко: После дегтярного мыла коже необходим час на восстановление

Врачи не раз говорили о полезных свойствах дегтярного мыла. Оно является хорошим лечебно-косметическим средством, помогая бороться с высыпаниями, псориазом и другими заболеваниями кожи. Хитрые хозяйки давно используют этот дешёвый и простой продукт вместо дорогих "умывашек". Но и у этого средства есть свои побочные действия. О них рассказала "Газете.ru" химик-косметолог Наталья Ткаченко.

Она напомнила, что дегтярное мыло — это сильный щелочной продут. Его уровень pH составляет от 9 до 11 единиц, для сравнения: pH здоровой кожи от 5 до 6 единиц. Поэтому здоровой коже необходимо около часа, чтобы восстановиться после умывания.

Раскрыты 4 опасности дегтярного и хозяйственного мыла
Раскрыты 4 опасности дегтярного и хозяйственного мыла

"Если мы будем делать так регулярно, то щелочной баланс нашей кожи будет повышаться из-за применения агрессивного щелочного продукта — и в результате кожа будет не успевать восстанавливаться", — объяснила эксперт.

В результате кожа может начать шелушиться и краснеть, стать более чувствительной, сухой и раздражённой. Пользоваться дегтярным мылом рекомендуется не чаще нескольких раз в неделю, чтобы не нанести себе вред, заключила химик-косметолог.

Также негативные последствия могут быть и после умывания обычным мылом. Его регулярное использование может нарушить гидролипидный баланс на поверхности эпидермиса, спровоцировать сухость и высокую активность сальных желёз.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Алёна Зиновьева
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