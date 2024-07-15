Врач раскрыла секреты эффективного похудения в жару
Диетолог Казачкова: Снижение веса в жару кратковременно и связано с потерей воды
Без активности и контроля рациона похудеть не получится. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
В жаркие дни многие замечают небольшое снижение веса, однако это временное явление. Оно объясняется тем, что такие изменения связаны в основном с потерей воды из-за интенсивного потоотделения, а не с устойчивым сбросом жировой массы. Об этом рассказала диетолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.
"Во время жары наше тело теряет много жидкости, что может привести к кратковременному снижению веса. Однако это не происходит из-за изменений в образе жизни или питания. Радоваться временному уменьшению веса без изменений в рационе и уровне активности не стоит", — предупреждает специалист.
Вместо того чтобы полагаться на естественную дегидратацию, диетолог рекомендует использовать летнее время для коррекции рациона. Также медик советует планировать физические упражнения на более прохладное время суток, чтобы избежать перегрева организма.
"Худеть можно только путём изменения рациона. Надо перестать есть тяжёлую, жирную пищу, в летний период нам не нужна дополнительная энергия на обогрев собственного тела. И больше пейте воды", — поделилась Казачкова.
Ранее Life.ru рассказал о пяти самых популярных диетах в Советском Союзе, которые помогали людям контролировать вес без ущерба для здоровья. Среди них выделяются кремлёвская диета с использованием условных единиц, разгрузочные дни, монодиета, лечебный стол № 8 и активное включение спорта и зарядки в повседневную жизнь. Эти методы позволяли советским гражданам поддерживать форму и заботиться о здоровье в условиях, когда питание было ограниченно.