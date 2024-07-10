Диета капибары: Врач рассказала, могут ли на ней похудеть люди Диетолог Мухина: Диета капибар подходит только для кратковременного очищения 10 июля, 09:36 © Freepik.com / wirestock

10 июля празднуется День любви к капибарам. Капибара, или водосвинка, — полуводное травоядное млекопитающее и самый крупный среди современных грызунов. В последнее время эти животные завоевали огромную любовь у людей во всём мире благодаря своей невозмутимости и милой мордашке. Любимые лакомства капибар — это тыква, яблоки, огурцы, зелень и овсяные хлопья. Life.ru узнал, подходит ли диета капибар людям и можно ли на ней похудеть.

Диета капибары подходит только в момент очищения и постов, которые есть во всех конфессиях. Это не больше 40–50 дней. Успехи будут при коротком очищении, два дня в неделю, например, и в момент поста — 40 дней. Уменьшится мочевая кислота в крови (профилактика подагры), нагрузка на работу почек, печени, произойдёт детоксикация и снизится вес от пяти до восьми килограммов за месяц. Марият Мухина Врач-диетолог

Однако увлекаться данной диетой нельзя: в ней нет животного белка, а его недостаток может иметь серьёзные последствия для здоровья. Например, может привести к ослаблению мышц и снижению мышечной массы, слабости и ухудшению физической выносливости. Кроме того, белок играет важную роль в обмене веществ, а это означает, что его недостаток может нарушить метаболизм и привести к проблемам с пищеварением. Также белок несёт ответственность за поддержание иммунной системы и заживление тканей, поэтому его дефицит может снизить защитные функции организма и увеличить риск развития различных инфекций и заболеваний.

В жару капибарам в Московском зоопарке приготовили мороженое-лёд с овощами и фруктами. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Взрослому человеку достаточно одного грамма белка на один килограмм веса, но не более 60 граммов чистого белка в день. Белковые продукты (мясо, рыба, птица, морепродукты, творог) содержат до 30% белка на 100 граммов, то есть взрослому человеку необходимо до 300 граммов белкового продукта в день, уточнила Мухина.

Чтобы ближе познакомиться с капибарами, можно не практиковать их диету, а прийти посмотреть на них в Московский зоопарк. Сейчас там живут шесть этих милых зверьков: родители Малая и Кузьма, их подросшие детёныши и два недавно родившихся малыша. Кстати, самая первая капибара приехала в зоопарк в 50-х годах прошлого века из Южной Америки.

Авторы Андрей Горяничев