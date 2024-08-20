Эндокринолог назвала продукты из отдела здорового питания, которые точно нельзя есть при похудении Врач Хайкина: На полках в магазинах полезного питания скрываются тайные "враги" 20 августа, 05:00 Многие продукты маскируются под "полезные", но содержат в себе скрытые сахара и углеводы. Обложка © Life.ru / Kandinsky

Что вам приходит первое на ум, когда вы слышите о правильном питании? Скорее всего: никакого фастфуда, булочек и конфет. Конечно, это так и есть. Но иногда даже самые "безобидные" продукты, которые стоят в разделе "правильное питание", могут мешать прогрессу в похудении. О них читателей Life.ru предупредила врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.

"Хочу отметить, что я не люблю делить продукты на плохи и хорошие. Но меня очень расстраивает, что продукты, которые производители презентуют, как полезные, могут таить в себе те же быстрые углеводы, мешающие похудению", — сразу отметила наша собеседница.

Фруктовые соки и смузи

Хотя соки и смузи из фруктов кажутся полезными и их нередко советуют употреблять тем, кто стремится похудеть, эти продукты часто содержат большое количество сахара (не только природного, но и добавленного) и лишены клетчатки. А клетчатка, напоминает эндокринолог, замедляет усвоение сахаров в кишечнике, что предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. Она также способствует чувству сытости, что помогает контролировать аппетит и поддерживать стабильный уровень энергии.

Сушёные фрукты

Сушёные фрукты часто кажутся отличным перекусом, но они содержат много сахара. Все дело в обработке продуктов. При сушке из фруктов удаляется большая часть воды, что приводит к уменьшению их объема и массы. В результате концентрация сахаров в оставшейся мякоти существенно возрастает, предупредила врач.

Вместо сушеных фруктов лучше съесть свежие фрукты, которые помогут дольше сохранять чувство сытости. Дарья Хайкина эндокринолог

Хлебцы

Людям, которые стремятся похудеть, лучше отказаться от рисовых хлебцев. По словам Дарьи Хайкиной, они быстро расщепляются в организме и превращаются в глюкозу, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Такие скачки уровня сахара могут вызвать быстрое возвращение чувства голода и приводят к перееданию, что делает рисовые хлебцы неэффективным перекусом для тех, кто стремится контролировать вес и поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

"Замените их на цельнозерновые хлебцы или хлеб с отрубями, которые обеспечат организм полезными веществами и клетчаткой", — подсказывает собеседница Life.ru.

Злаковые батончики

Батончики из злаков — это ещё один продукт, который вряд ли можно назвать полезным перекусом, поскольку многие из них содержат сахар, сиропы и консерванты, что делает их скорее десертом. Вместо них лучше приготовить домашние батончики из овсянки, орехов и сухофруктов, контролируя содержание сахара и добавок.

Соусы и заправки

Во время похудения лучше отказаться от соусов и заправок для салатов, которые часто содержат скрытые калории, сахар и консерванты. Особенно опасны магазинные варианты, которые кажутся полезными, но содержат много ненужных добавок. Наша собеседница советует заменить их на домашние заправки из йогурта, оливкового масла, лимонного сока и зелени.

К большому сожалению, вокруг правильного питания огромное количество мифов, на которые попадаются люди, стремящиеся похудеть. Помните, что здоровое питание – это не только исключение явных вредностей, но и внимательное отношение к скрытым "врагам", которые стоят на полке правильного питания. Дарья Хайкина врач-эндокринолог

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