"Кормушку на замок": Shaman раскрыл фанатам, как похудел при весе в 92 кг Shaman рассказал, что в юности был толстым и весил 92 кг, но похудел ради сцены 16 августа, 19:27 Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (Shaman) признался, что в юности весил 92 килограмма, но ради выступлений на сцене и продвижения в карьере взялся за свой внешний вид. Об этом он рассказал в интервью с телеведущей Елизаветой Ридель на YouTube Riedel Talkи даже раскрыл секрет похудения.

"Кормушку закрываешь на замок, и всё. Понятно, дефицит калорий. Другого не придумаешь. Когда я работаю, чем-то интересным занимаюсь, забываю поесть", — заявил 32-летний музыкант.

Он подчеркнул, что лишние килограммы быстро уходят во время выступления на сцене, так как певцу приходится много двигаться и выкладываться в полную силу. Дронов не сидит на диетах и не составляет себе ежедневные меню, а предпочитает просто ограничивать себя в количестве съедаемого.

Накануне сообщалось, что Shaman посетил новые регионы России, чтобы поддержать жителей, постоянно подвергающихся обстрелам ВСУ. Побывал певец и на Запорожской АЭС, где пообщался с сотрудниками станции и военнослужащими.

Авторы Татьяна Миссуми