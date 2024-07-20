"Настоящая пытка": Раскрыта диета, благодаря которой феноменально похудела Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус вызвала фурор в Сети после появления на 66-й музыкальной премии "Грэмми", которая прошла весной текущего года в Лос-Анджелесе. Британская газета The Mirror сообщила, что артистке удалось так феноменально похудеть благодаря строгой диете.

Журналисты рассказали, что деятельница зарубежной эстрады в основном пила на завтра зелёный смузи, на обед употребляла в пищу помидоры, кукурузу, чечевицу и авокадо, а простые цельнозерновые макароны, цукини и лук она ела на ужин. Также она позволяла себе одно печенье и клубнику в качестве перекуса.

Её поклонники назвали такую диету "настоящей пыткой", так как рацион не только не кажется разнообразным, но в нём ещё и не хватает необходимого для человеческого организма белка. Некоторые из них заявили, что лучше бы умерли с голоду, чем так жить.

"Лучше быть полнее, чем питаться таким образом", — сообщил один из пользователей Сети.

Сайрус в свою очередь утверждает, что дело вовсе не в её желании похудеть. По словам певицы, у неё строжайшая диета из-за непереносимости множества продуктов.