Не занимайтесь самолечением: Врач раскрыл, по каким симптомам можно вычислить паразитов в организме
Врач Семирядов: Раздражительность и головные боли — симптомы паразитоза
Паразиты могут попасть в человеческий организм через контакты с домашними животными, грязные руки, плохо обработанное мясо и по другим путям, однако вычислить их бывает довольно сложно из-за размытых симптомов. Об этом рассказал врач – диетолог-нутрициолог Дмитрий Семирядов. По его словам, точно диагностировать паразитов могут только в лаборатории.
При этом по определённым симптомам всё же можно вычислить наличие в организме простейших и гельминтов. Как отметил эксперт в интервью радио Sputnik, к ним относятся даже раздражительность и головные боли. Кроме того, на паразитоз могут указывать дефицит массы тела, высыпания на коже, вздутие живота, неустойчивый стул, хроническая анемия и пониженный иммунитет.
«Если вы заметили у себя или у близких признаки наличия паразитов — обратитесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением», — призвал врач.
Ранее в беседе с Life.ru врач перечислил виды рыб, от которых с большей вероятностью можно подхватить паразитов. Кстати, надкушенные слизнями плоды тоже представляют опасность для человека.
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