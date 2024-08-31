Не занимайтесь самолечением: Врач раскрыл, по каким симптомам можно вычислить паразитов в организме

Паразиты могут попасть в человеческий организм через контакты с домашними животными, грязные руки, плохо обработанное мясо и по другим путям, однако вычислить их бывает довольно сложно из-за размытых симптомов. Об этом рассказал врач – диетолог-нутрициолог Дмитрий Семирядов. По его словам, точно диагностировать паразитов могут только в лаборатории.

При этом по определённым симптомам всё же можно вычислить наличие в организме простейших и гельминтов. Как отметил эксперт в интервью радио Sputnik, к ним относятся даже раздражительность и головные боли. Кроме того, на паразитоз могут указывать дефицит массы тела, высыпания на коже, вздутие живота, неустойчивый стул, хроническая анемия и пониженный иммунитет.

«Если вы заметили у себя или у близких признаки наличия паразитов — обратитесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением», — призвал врач.