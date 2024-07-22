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22 июля, 13:16

Врач назвала лучшие средства против заползающих под кожу червей из прудов и озёр

Врач Филёва призвала избегать водоёмов с утками из-за риска подхватить церкарии

Как выйти из воды "сухим" и без черкарий. Обложка © Shutterstock/Rattiya Thongdumhyu

Как выйти из воды "сухим" и без черкарий. Обложка © Shutterstock/Rattiya Thongdumhyu

С каждый сезоном разрешённых для купания водоёмов становится всё меньше, но это не является поводом спасаться от жары в ближайших прудах и озёрах: на сушу вы можете вернуться с жутким зудом, виновником которого станет церкарий. Об этом рассказала дерматолог, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филёва эксклюзивно для Life.ru.

Купаться в том же водоёме, где иногда плещутся утки, не стоит. Дело в том, что утки часто заражены церкариями — гельминтами водоплавающих птиц. Их личинки попадают в воду и могут проникнуть в кожные покровы купающегося человека

Александра Филёва

Дерматолог, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест"

Купаться в том же водоёме, где иногда плещутся утки, не стоит. Дело в том, что утки часто заражены церкариями — гельминтами водоплавающих птиц. Их личинки попадают в воду и могут проникнуть в кожные покровы купающегося человека
Купаться в том же водоёме, где иногда плещутся утки, не стоит. Дело в том, что утки часто заражены церкариями — гельминтами водоплавающих птиц. Их личинки попадают в воду и могут проникнуть в кожные покровы купающегося человека

Обычно паразит проникает под кожу незаметно. Личинки червя не развиваются в человеческом организме, однако вызывают аллергическую реакцию: кожа заражённого человека начинает сильно зудеть. За этот симптом болезнь прозвали "зудом купальщиков", но название у него другое — церкариальный дерматит.

Чаще всего вместе с зудом появляются покалывание и жжение, кожа краснеет, покрывается мелкими волдырями, часто с прозрачными пузырьками на поверхности, которые со временем увеличиваются. У детей при массивном поражении может подняться температура, начаться рвота

Александра Филёва

Дерматолог, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест"

Чаще всего вместе с зудом появляются покалывание и жжение, кожа краснеет, покрывается мелкими волдырями, часто с прозрачными пузырьками на поверхности, которые со временем увеличиваются. У детей при массивном поражении может подняться температура, начаться рвота
Чаще всего вместе с зудом появляются покалывание и жжение, кожа краснеет, покрывается мелкими волдырями, часто с прозрачными пузырьками на поверхности, которые со временем увеличиваются. У детей при массивном поражении может подняться температура, начаться рвота

При первых признаках заболевания необходимо сразу обратиться к врачу, который сможет назначить препараты, облегчающие зуд и снимающие другие симптомы. Расчёсывать кожу, кстати, — опасно. В этот момент можно повредить её, а в образовавшиеся язвы попадут патогенные микроорганизмы.

Россияне массово жалуются на личинки червей, которые прогрызают кожу во время купания
Россияне массово жалуются на личинки червей, которые прогрызают кожу во время купания

Для того, чтобы себя обезопасить важно следовать правилам: перед входом в воду смазывать кожу средством от насекомых, а после выхода из водоёма принимать душ или тщательно вытираться и переодеваться в сухое. Самым же безопасным способом станет — купаться с разрешённых местах так, как иногда в воде живут другие токсичные продукты разложения водорослей, которые тоже вызывают высыпания на коже, раздражение глаз и различные кишечные инфекции.

Ранее Life.ru подробно рассказывал об этом недуге. "Зуд купальщиков" вызывает кровяная двуустка — плоский червь длиной до 10–20 мм, который паразитирует в перьях водоплавающих птиц. Личинки паразита, или церкарии, особенно хорошо себя чувствуют в стоячей воде при температуре от +20 °C и выше. Они прокусывают кожу человека и пробираются внутрь. Особой опасности церкарии не представляют, так как не могут добраться до внутренних органов и остаются в жировом слое кожи, где быстро погибают. Однако они выделяют токсичные вещества, которые могут спровоцировать сильный аллергический дерматит.

Андрей Горяничев
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