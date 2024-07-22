Врач назвала лучшие средства против заползающих под кожу червей из прудов и озёр

С каждый сезоном разрешённых для купания водоёмов становится всё меньше, но это не является поводом спасаться от жары в ближайших прудах и озёрах: на сушу вы можете вернуться с жутким зудом, виновником которого станет церкарий. Об этом рассказала дерматолог, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филёва эксклюзивно для Life.ru.

Купаться в том же водоёме, где иногда плещутся утки, не стоит. Дело в том, что утки часто заражены церкариями — гельминтами водоплавающих птиц. Их личинки попадают в воду и могут проникнуть в кожные покровы купающегося человека Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест"

Обычно паразит проникает под кожу незаметно. Личинки червя не развиваются в человеческом организме, однако вызывают аллергическую реакцию: кожа заражённого человека начинает сильно зудеть. За этот симптом болезнь прозвали "зудом купальщиков", но название у него другое — церкариальный дерматит.

Чаще всего вместе с зудом появляются покалывание и жжение, кожа краснеет, покрывается мелкими волдырями, часто с прозрачными пузырьками на поверхности, которые со временем увеличиваются. У детей при массивном поражении может подняться температура, начаться рвота Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест"

При первых признаках заболевания необходимо сразу обратиться к врачу, который сможет назначить препараты, облегчающие зуд и снимающие другие симптомы. Расчёсывать кожу, кстати, — опасно. В этот момент можно повредить её, а в образовавшиеся язвы попадут патогенные микроорганизмы.

Для того, чтобы себя обезопасить важно следовать правилам: перед входом в воду смазывать кожу средством от насекомых, а после выхода из водоёма принимать душ или тщательно вытираться и переодеваться в сухое. Самым же безопасным способом станет — купаться с разрешённых местах так, как иногда в воде живут другие токсичные продукты разложения водорослей, которые тоже вызывают высыпания на коже, раздражение глаз и различные кишечные инфекции.