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22 июля, 05:28

Россияне массово жалуются на личинки червей, которые прогрызают кожу во время купания

Россияне начали жаловаться на заражение "зудом купальщиков"

Россияне начали жаловаться на заражение так называемым зудом купальщика: его вызывают личинки церкарии, которые проникают под кожу во время купания в прудах и озёрах, где обитают утки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Россияне начали жаловаться на заражение "зудом купальщиков". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Россияне начали жаловаться на заражение "зудом купальщиков". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, случаи заражения личинками церкарий фиксируют в Нижнем Новгороде — в Светлоярском озере и озере парка имени 777-летия города. Аналогичная ситуация в ХМАО, где заболевшие плавали в водоёме в посёлке Каменный Октябрьского района. Тело заражённых покрывается волдырями и пятнами, поднимается температура.

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Ранее Life.ru подробно рассказывал об этом недуге. "Зуд купальщиков" вызывает кровяная двуустка — плоский червь длиной до 10–20 мм, который паразитирует в перьях водоплавающих птиц. Личинки паразита, или церкарии, особенно хорошо себя чувствуют в стоячей воде при температуре от +20 °C и выше. Попадая на кожу человека, они прокусывают её и пробираются внутрь. Особой опасности церкарии не представляют, так как не могут добраться до внутренних органов и остаются в жировом слое кожи, где довольно быстро погибают. Но при этом они выделяют токсичные вещества, которые могут спровоцировать сильный аллергический дерматит.

А избежать "зуда купальщиков" очень просто — не купаться в неположенных местах.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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