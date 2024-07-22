Россияне массово жалуются на личинки червей, которые прогрызают кожу во время купания

Россияне начали жаловаться на заражение так называемым зудом купальщика: его вызывают личинки церкарии, которые проникают под кожу во время купания в прудах и озёрах, где обитают утки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Ранее Life.ru подробно рассказывал об этом недуге. "Зуд купальщиков" вызывает кровяная двуустка — плоский червь длиной до 10–20 мм, который паразитирует в перьях водоплавающих птиц. Личинки паразита, или церкарии, особенно хорошо себя чувствуют в стоячей воде при температуре от +20 °C и выше. Попадая на кожу человека, они прокусывают её и пробираются внутрь. Особой опасности церкарии не представляют, так как не могут добраться до внутренних органов и остаются в жировом слое кожи, где довольно быстро погибают. Но при этом они выделяют токсичные вещества, которые могут спровоцировать сильный аллергический дерматит.