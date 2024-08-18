Эксперт объяснил, чем опасны надкушенные слизнями плоды

Слизни охотно лакомятся созревшими и упавшими на землю фруктами или овощами. В связи с этим автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik предупредил россиян о том, что "надкушенные" этими существами плоды могут быть опасны для здоровья.

Эксперт сразу же отметил, что гигантские испанские слизни заполонили Московскую область. По его словам, их опасность заключается не только в том, что они уничтожают урожай, но и в том, что они являются переносчиками различных паразитов, среди которых встречаются те, что могут нанести нешуточный вред человеческому организму.

Специалист подчеркнул, что необходимо срезать часть овоща или фрукта, которую поел слизень, а затем промыть плод в тёплой воде. Для тех, кто хочет обезопасить себя ещё сильнее, он посоветовал замачивать плоды перед употреблением в слабом растворе соды.

"Что касается яблок, то полностью счищать с них шкурку совершенно необязательно. В ней содержится огромное количество не только клетчатки, но и различных антиоксидантов – полифенолов, антоцианов – и других полезных веществ, которые делают плоды эликсиром здоровья", — заключил Малоземов.