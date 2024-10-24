Импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%, сообщил Россельхознадзор
Россельхознадзор: Белоруссия является главным поставщиком сливочного масла в РФ
Импорт сливочного масла в Россию с начала 2024 года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Поставки составили 110,2 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Об этом пишет ТАСС.
Отмечено, что на данный момент Белоруссия является основным поставщиком масла в Россию. Только с начала года насчитываются поставки на 89 тысяч тонн продукции.
Ранее сообщалось, что наценка на сливочное масло в торговых сетях доходит до 70 и более процентов. Значительное подорожание продукта связано с ростом цен на импортное сырьё, упаковку и логистику. Снижение стоимости продукта во всех субъектах РФ напрямую зависит от торговых сетей, утверждают эксперты.
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