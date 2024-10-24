Импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%, сообщил Россельхознадзор

Импорт сливочного масла в Россию с начала 2024 года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Поставки составили 110,2 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Об этом пишет ТАСС.

Отмечено, что на данный момент Белоруссия является основным поставщиком масла в Россию. Только с начала года насчитываются поставки на 89 тысяч тонн продукции.