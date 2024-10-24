Эксперт рассказала о губительных свойствах сливочного масла и предложила ему полезную замену

Утро многих россиян начинается с намазывания сливочного масла на белый хлеб. Однако недавно всех начало беспокоить подорожание продукта. Но стоит ли так сильно переживать по этому поводу? Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала Life.ru о вредных свойствах сливочного масла и предложила ему полезную замену.

Сливочное масло содержит насыщенные жиры и холестерин, что при чрезмерном потреблении может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и повысить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови, а также способствовать развитию атеросклероза, повышению артериального давления и проблемам с метаболизмом Ирина Лялина И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Помимо этого, данный продукт нельзя употреблять людям с диабетом второго типа, так как он усугубляет течение болезни. Ещё от бутерброда с маслом стоит отказаться людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, а также тем, у кого есть аллергия на молочные продукты.