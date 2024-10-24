Эксперт рассказала о губительных свойствах сливочного масла и предложила ему полезную замену
Эксперт Лялина предложила заменить сливочное масло на авокадо или масло кокоса
Чрезмерное употребление сливочного масла грозит неприятными последствиями. Обложка © Freepik / stockking
Утро многих россиян начинается с намазывания сливочного масла на белый хлеб. Однако недавно всех начало беспокоить подорожание продукта. Но стоит ли так сильно переживать по этому поводу? Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала Life.ru о вредных свойствах сливочного масла и предложила ему полезную замену.
Сливочное масло содержит насыщенные жиры и холестерин, что при чрезмерном потреблении может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и повысить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови, а также способствовать развитию атеросклероза, повышению артериального давления и проблемам с метаболизмом
Помимо этого, данный продукт нельзя употреблять людям с диабетом второго типа, так как он усугубляет течение болезни. Ещё от бутерброда с маслом стоит отказаться людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, а также тем, у кого есть аллергия на молочные продукты.
В качестве замены сливочному маслу специалист предложила растительные масла: подсолнечное, льняное, кукурузное, оливковое, кокосовое или масло грецкого ореха. Они содержат насыщенные и полезные жиры. Также бутерброды по утрам можно есть с авокадо, ореховой пастой или творожным сыром.
Ранее сообщалось, что наценка на масло в торговых сетях составляет более 70%. Килограмм этого продукта в среднем стоит 1040,7 рубля за килограмм. Это на 20,4% чем в начале года. В правительстве уже дали поручение стабилизировать цены на сливочное масло на рынке.