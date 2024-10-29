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29 октября, 10:24

Россияне ринулись скупать приборы для приготовления сливочного масла из-за его подорожания

Mash: Спрос на домашние маслобойки увеличился в России почти на 50 процентов

Граждане России проявили интерес к самостоятельному изготовлению сливочного масла после его подорожания. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, спрос на маслобойки вырос на 49 процентов. Приобрести устройство можно за цену в диапазоне от полутора до пятнадцати тысяч рублей. Покупатели делятся рецептами и нахваливают свой собственный продукт. Правда, продавать такой «сливыч» нельзя: для этого требуются лицензия и соответствие ГОСТу.

Импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%, сообщил Россельхознадзор
Импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%, сообщил Россельхознадзор

Напомним, в России сливочное масло за один год подорожало более чем на 20 процентов. Изготовители обосновывают это подорожанием себестоимости производства. В Правительстве РФ дали поручения по стабилизации цен на данную категорию продуктов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / itor

Николай Рюмин
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