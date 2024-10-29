Россияне ринулись скупать приборы для приготовления сливочного масла из-за его подорожания

Граждане России проявили интерес к самостоятельному изготовлению сливочного масла после его подорожания. Об этом сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, спрос на маслобойки вырос на 49 процентов. Приобрести устройство можно за цену в диапазоне от полутора до пятнадцати тысяч рублей. Покупатели делятся рецептами и нахваливают свой собственный продукт. Правда, продавать такой «сливыч» нельзя: для этого требуются лицензия и соответствие ГОСТу.