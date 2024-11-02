В Россию впервые в истории импортировали 90 тонн сливочного масла из ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) начали экспортировать сливочное масло в Россию. По информации пресс-службы Россельхознадзора, на 2 ноября в страну было ввезено 90 тонн данной продукции.

«Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись», — сообщает ведомство.