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2 ноября, 13:58

В Россию впервые в истории импортировали 90 тонн сливочного масла из ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) начали экспортировать сливочное масло в Россию. По информации пресс-службы Россельхознадзора, на 2 ноября в страну было ввезено 90 тонн данной продукции.

«Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись», — сообщает ведомство.

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Ранее сообщалось, что в России цена на сливочное масло за год увеличилась более чем на 20%. Производители объясняют это ростом себестоимости производства. В правительстве были даны указания по стабилизации цен на эту категорию продуктов. В то же время, из-за высоких цен россияне начали приобретать устройства для приготовления масла в домашних условиях, что привело к 49% росту спроса на маслобойки.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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