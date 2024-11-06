Эксперт назвал главный минус заграничного сливочного масла — и это не цена
Экономист Абакумов: Импортное сливочное масло может быть непривычным для россиян
Сливочное масло из Ирана, Турции, ОАЭ и ряда других дружественных государств может оказаться непривычным для россиян. Оно будет отличаться от отечественной продукции не только составом, но и вкусом, заявил кандидат экономических наук Игорь Абакумов в беседе с сайтом MK.ru.
«Другие породы скота, другая система кормления… В южных странах нет заливных лугов с ботаническим разнообразием, которые есть в России», — отметил эксперт.
При этом он добавил, что в импортных закупках нет никакой трагедии. Это обычная история для насыщения внутреннего рынка. Кроме того, россиянам не стоит переживать за качество масла. По словам экономиста, вся заграничная продукция будет соответствовать санитарным требованиям и проверяться при въезде в РФ специалистами Россельхознадзора и Роспотребнадзора.
Напомним, чтобы сбить рост цен на сливочное масло, которое за год подорожало на 20%, Правительство РФ открыло импортные закупки. Поставки будут идти из 11 стран: Белоруссии, Ирана, Турции, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и других. Первая партия с 90 тоннами масла уже прибыла из ОАЭ. Также недавно в нашу страну привезли пробную партию продукта из Турции. Тем временем россияне начали приобретать устройства для приготовления масла в домашних условиях, что привело к 49-процентному росту спроса на маслобойки.