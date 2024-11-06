Эксперт назвал главный минус заграничного сливочного масла — и это не цена

Сливочное масло из Ирана, Турции, ОАЭ и ряда других дружественных государств может оказаться непривычным для россиян. Оно будет отличаться от отечественной продукции не только составом, но и вкусом, заявил кандидат экономических наук Игорь Абакумов в беседе с сайтом MK.ru.

«Другие породы скота, другая система кормления… В южных странах нет заливных лугов с ботаническим разнообразием, которые есть в России», — отметил эксперт.