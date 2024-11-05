В Россию завезут сливочное масло в жестяных банках из Индии и Ирана

Сливочное масло из Индии и Ирана скоро появится в российских магазинах. Как сообщает Mash, товар будет продаваться в жестяных банках.

Росслехознадзор согласовал поставки от двух крупнейших производителей — индийской Alpha Milk Foods Pvt. Ltd и иранской Fajr Shahrood Dairy Products. По данным телеграм-канала, доставлять товар в нашу страну будут на специальных условиях и в эксклюзивном порядке. Также компании договорились о поставках сгущёнки и сливок. Сколько будут стоить иностранные продукты, пока неизвестно.