В Россию завезут сливочное масло в жестяных банках из Индии и Ирана
Mash: Индийское и иранское сливочное масло скоро появится в российских магазинах
Сливочное масло из Индии и Ирана скоро появится в российских магазинах. Как сообщает Mash, товар будет продаваться в жестяных банках.
Иранское (слева) и индийское масло в жестяных банках. Фото © Telegram / Mash
Росслехознадзор согласовал поставки от двух крупнейших производителей — индийской Alpha Milk Foods Pvt. Ltd и иранской Fajr Shahrood Dairy Products. По данным телеграм-канала, доставлять товар в нашу страну будут на специальных условиях и в эксклюзивном порядке. Также компании договорились о поставках сгущёнки и сливок. Сколько будут стоить иностранные продукты, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в РФ впервые в истории импортировали 90 тонн сливочного масла из ОАЭ. Также недавно в нашу страну на днях прибыла пробная партия этого продукта из Турции.
Напомним, что в РФ цена на сливочное масло за год увеличилась более чем на 20%. Производители объясняют это ростом себестоимости производства. В правительстве были даны указания по стабилизации цен на эту категорию продуктов. Тем временем россияне начали приобретать устройства для приготовления масла в домашних условиях, что привело к 49% росту спроса на маслобойки.
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