В ООН назвали масло, сыр и сухое молоко рекордсменами по росту цен
ФАО: Мировые цены на сливочное масло в ноябре выросли до рекордного уровня
Сливочное масло на мировом рынке по-прежнему демонстрирует рекордный рост цен по причине высокого спроса и дефицита запасов, особенно остро кризис ощущается в западной части континента. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Там подчёркивается, что индекс молочной продукции за последний год вырос на 20%.
«Мировые цены на сливочное масло растут четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного уровня благодаря сильному внутреннему и международному спросу на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе», — сказано в заявлении.
Также сильно подорожал сыр, поэтому у производителей сократились возможности для его импорта на фоне растущего спроса. Но больше всего цена поднялась на сухое молоко, европейцы бросились покупать его, когда традиционное молоко в бутылках начало исчезать с витрин магазинов. В ФАО резюмировали, что индекс цен на молочные продукты достиг показателя в 139,9 пункта, что выше данных за аналогичный период прошлого года на 20%.
Напомним, чтобы сбить рост цен на сливочное масло, которое за год подорожало на 20%, Правительство РФ ранее открыло импортные закупки. Поставки будут идти из 11 стран: Белоруссии, Ирана, Турции, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и других. Первая партия с 90 тоннами масла уже прибыла из ОАЭ. Также недавно в нашу страну привезли пробную партию продукта из Турции. Недавно Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что темпы увеличения закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться. Снижение розничных цен на продукт ожидается в грядущем году.
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