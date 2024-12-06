В ООН назвали масло, сыр и сухое молоко рекордсменами по росту цен

Сливочное масло на мировом рынке по-прежнему демонстрирует рекордный рост цен по причине высокого спроса и дефицита запасов, особенно остро кризис ощущается в западной части континента. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Там подчёркивается, что индекс молочной продукции за последний год вырос на 20%.

«Мировые цены на сливочное масло растут четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного уровня благодаря сильному внутреннему и международному спросу на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе», — сказано в заявлении.