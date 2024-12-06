ФАС начала устраивать антикартельные проверки производителей сливочного масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проведение антикартельных проверок в отношении производителей сливочного масла. Такое решение было принято, поскольку многие граждане жаловались на рост стоимости продукта. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Предприятия являются производителями молочной продукции, в том числе сливочного масла», — сказано в публикации.