В правительстве анонсировали появление иностранного сливочного масла на российских прилавках

На полках российских магазинов скоро может появиться иностранное сливочное масло, но цена на него может немного быть выше из-за курса доллара. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в беседе с ТАСС.

«Оно должно появиться скоро на прилавках. Тем не менее у нас курс доллара несколько вырос в последнее время, поэтому цена на сливочное масло может быть по импорту чуть выше, но тем не менее оно появится на прилавках», — сказал он.