В правительстве анонсировали появление иностранного сливочного масла на российских прилавках
Патрушев: Импортное сливочное масло вскоре появится на прилавках в РФ
На полках российских магазинов скоро может появиться иностранное сливочное масло, но цена на него может немного быть выше из-за курса доллара. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в беседе с ТАСС.
По его словам, решение на ЕАЭС уже принято, сейчас идут закупки по импорту.
«Оно должно появиться скоро на прилавках. Тем не менее у нас курс доллара несколько вырос в последнее время, поэтому цена на сливочное масло может быть по импорту чуть выше, но тем не менее оно появится на прилавках», — сказал он.
Помимо того, Патрушев отметил, что сливочное масло от отечественных производителей остаётся качественнее.
Напомним, чтобы сбить рост цен на сливочное масло, которое за год подорожало на 20%, Правительство РФ открыло импортные закупки. Поставки будут идти из 11 стран: Белоруссии, Ирана, Турции, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и других. Первая партия с 90 тоннами масла уже прибыла из ОАЭ. Также недавно в нашу страну привезли пробную партию продукта из Турции. Недавно Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что темпы увеличения закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться. Снижение розничных цен на продукт ожидается в грядущем году.
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