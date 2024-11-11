Один из агрохолдингов на 10% снижает цену на сливочное масло

Аграрный холдинг «Эконива» уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло с 1 ноября. Об этом сообщают источники в ритейле и компании.

«Стоимость продукта будет уменьшена на десять процентов с 1 ноября», — говорится в сообщении, передаёт газета «Ведомости».