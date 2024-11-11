Один из агрохолдингов на 10% снижает цену на сливочное масло
«Ведомости»: «Эконива» заявила о снижении отпускных цен на сливочное масло
Аграрный холдинг «Эконива» уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло с 1 ноября. Об этом сообщают источники в ритейле и компании.
«Стоимость продукта будет уменьшена на десять процентов с 1 ноября», — говорится в сообщении, передаёт газета «Ведомости».
Источники также подчёркивают, что холдинг стал первым производителем, который пошёл на снижение отпускной стоимости продукта. Сам представитель объяснил, что данная мера в перспективе должна привести к стабилизации спроса на рынке.
Напомним, за последний год в России отмечается рост цен на сливочное масло, которое за год подорожало на 20%. Для урегулирования ситуации Правительство РФ открыло импортные закупки. Поставки будут идти из 11 стран: Белоруссии, Ирана, Турции, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и других. Первая партия с 90 тоннами масла уже прибыла из ОАЭ. Также недавно в нашу страну привезли пробную партию продукта из Турции.
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