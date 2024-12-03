«Почта России» собирается обжаловать предписание ФАС

«Почта России» ответила несогласием с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по поводу недискриминационного доступа к её информационной системе. В пресс-службе государственной компании пообещали также продолжить отстаивать свою позицию в суде.

«Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает «Почту» предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», — заявили в «Почте России».

Немногим ранее ФАС выдвинула обвинения «Почте России» по факту нарушения закона о защите конкуренции. Так, компания специально ограничила доступ к своей информационной системе, где есть данные о возможности отправки бумажных писем в электронном виде. По мнению антимонопольной службы, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают Закон о защите конкуренции. За это в ФАС пообещали привлечь «Почту» к административной ответственности.