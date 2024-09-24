ФАС выявила в ХМАО, ЯНАО и Марий Эл картель в ЖКХ на 827,9 миллиона рублей
В России выявили картель в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму в 827,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Установлено, что в сговоре находились не менее шести ООО — «Виват», «Квадрат», «Новэко», «Вавилон», «Экосервис» и «Фрегат». Организации подозреваются в нарушении основных принципов рыночной конкуренции. Компании принимали участие в торгах на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Республики Марий Эл. Схема использовалась для получения предложений на крупные госконтракты.
Сообщается, что картель реализовывался в ходе не менее 31 закупочной процедуры, в том числе касательно нацпроекта «Жильё и городская среда». Возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина будет доказана, нарушителей ожидают крупные оборотные штрафы.
Ранее Life.ru сообщал, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось раскрыть картель на поставку социально значимых продуктов на почти два миллиарда рублей. Нарушившими антимонопольное законодательство признаны ООО «Веста» и ООО «АСТ-Сервис»
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