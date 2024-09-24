ФАС выявила в ХМАО, ЯНАО и Марий Эл картель в ЖКХ на 827,9 миллиона рублей

В России выявили картель в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму в 827,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Установлено, что в сговоре находились не менее шести ООО — «Виват», «Квадрат», «Новэко», «Вавилон», «Экосервис» и «Фрегат». Организации подозреваются в нарушении основных принципов рыночной конкуренции. Компании принимали участие в торгах на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Республики Марий Эл. Схема использовалась для получения предложений на крупные госконтракты.