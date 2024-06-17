ФАС обнаружила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей 17 июня, 09:15 ФАС выявила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей. Обложка © Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла незаконную деятельность двух медицинских картелей на сумму 1,1 миллиарда рублей. Нарушения были выявлены в сфере поставок продукции для учреждений, которые проводят реабилитацию бойцов и ветеранов СВО. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое — в отношении ООО "Вендделис", OOO "Стер медикал", OOO "Стер 23", OOO "Лабкорп" и OOO "Лабстор", второе — в отношении OOO "Галар" и хозсубъекта", — уточняется в заявлении.

ФАС обвинила указанные компании в сговоре с целью поддержать высокий уровень цен на медицинские товары. В основном продукция предлагалась больницам Москвы и Подмосковья. Сумма контрактов, по данным службы, могла составить 1,141 миллиарда рублей. Компаниям грозят оборотные штрафы.

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Авторы Татьяна Миссуми