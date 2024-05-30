ФАС раскрыла преступный заговор продавцов наушников в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пресекла картельный сговор среди компаний, продающих беспроводные наушники. Они совершали действия, направленные на поддержание высоких цен и подавление конкурентов, информирует пресс-служба ведомства.

С 2023 по 2024 год участники картеля синхронизировали повышение стоимости, следили за тем, чтобы все договорённости соблюдались, и обсуждали принятие мер против тех, кто отказался от участия в схеме. Они закупали продукцию предпринимателей, которых не было в картеле, а затем посылали её в отдалённые регионы или за пределы России, где спрос на товары оставался низким.

"Участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договорённостей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор", — пишет ФАС.

Заговорщики также искусственным путём занижали оценки конкурентов на крупных торговых площадках, заваливая их отрицательными отзывами. Координация всех шагов осуществлялась в общем чате продавцов в мессенджере.

ФАС России открыла дело против участников сговора. Они будут обязаны выплатить оборотные штрафы, если их вину удастся доказать в суде. Максимальный размер такой выплаты может быть равен 15% от годового объёма выручки.