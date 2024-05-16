ФАС заметила падение цен на яйца в России

В России наметилась тенденция к падению стоимости куриных яиц. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на коллегии ФАС.

"Изучили ситуацию с ценами на яйцо куриное. По итогам проведённой работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства. Наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары", — сказал глава службы.