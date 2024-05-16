ФАС заметила падение цен на яйца в России
Глава ФАС Шаскольский: В России наметилась тенденция к снижению цен на яйца
В России наметилась тенденция к падению стоимости куриных яиц. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на коллегии ФАС.
"Изучили ситуацию с ценами на яйцо куриное. По итогам проведённой работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства. Наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары", — сказал глава службы.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что спрос на яйца начал резко расти, однако правительство скорректировало ситуацию закрытием импорта. Поэтому стоимость повысилась, хотя производство не сокращалось. Однако вскоре цены стали снижаться, а в магазинах появился импортный товар. В конце февраля Шаскольский заявил, что тенденция к падению цен на продукт наметилась благодаря заключению ценовых соглашений с производителями и продавцами. Позже ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей.
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