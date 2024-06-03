В Минсельхозе назвали спекуляции причиной роста цен на клубнику и пообещали найти виновных
Минсельхоз и ФАС проверят цены на клубнику в России
Скачок цен на клубнику в России вызван спекуляцией, так как других оснований для подорожания этих ягод нет. Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба проанализируют стоимость этого продукта в стране, чтобы выявить нарушения ценовой политики. Об этом объявила глава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.
"На наш взгляд, сейчас то, что происходит с ценами, — это, безусловно, спекуляция. Оснований для резкого роста цен у нас нет. Сейчас совместно с ФАС мы разбираемся в ситуации. И мы найдём всех, кто решил заработать на наших потребителях", — цитирует Лут ТАСС.
Напомним, что в конце мая всего за три дня цены на черешню и клубнику сорвались с места и устремились вверх, подорожав почти втрое в сравнении с предыдущим годом. Отечественные производители объясняют это заморозками и засухой в южных регионах страны. Life.ru публиковал материал с разбором ситуации.
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