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3 июня, 14:41

В Минсельхозе назвали спекуляции причиной роста цен на клубнику и пообещали найти виновных

Минсельхоз и ФАС проверят цены на клубнику в России

Скачок цен на клубнику в России вызван спекуляцией, так как других оснований для подорожания этих ягод нет. Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба проанализируют стоимость этого продукта в стране, чтобы выявить нарушения ценовой политики. Об этом объявила глава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.

"На наш взгляд, сейчас то, что происходит с ценами, — это, безусловно, спекуляция. Оснований для резкого роста цен у нас нет. Сейчас совместно с ФАС мы разбираемся в ситуации. И мы найдём всех, кто решил заработать на наших потребителях", цитирует Лут ТАСС.

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Напомним, что в конце мая всего за три дня цены на черешню и клубнику сорвались с места и устремились вверх, подорожав почти втрое в сравнении с предыдущим годом. Отечественные производители объясняют это заморозками и засухой в южных регионах страны. Life.ru публиковал материал с разбором ситуации.

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freepik / jcomp

Юрий Лысенко
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