В Минсельхозе назвали спекуляции причиной роста цен на клубнику и пообещали найти виновных

Скачок цен на клубнику в России вызван спекуляцией, так как других оснований для подорожания этих ягод нет. Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба проанализируют стоимость этого продукта в стране, чтобы выявить нарушения ценовой политики. Об этом объявила глава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.

"На наш взгляд, сейчас то, что происходит с ценами, — это, безусловно, спекуляция. Оснований для резкого роста цен у нас нет. Сейчас совместно с ФАС мы разбираемся в ситуации. И мы найдём всех, кто решил заработать на наших потребителях", — цитирует Лут ТАСС.