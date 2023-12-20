ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на почти 2 млрд

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов в медицинские и бюджетные учреждения на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе ФАС, он действовал на торгах.

"Торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений города Москвы, Московской и Калужской областей", — говорится в опубликованном сообщении.

Так, нарушившими антимонопольное законодательство признаны ООО "Веста" и ООО "АСТ-Сервис". Они заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на продукты, среди которых — входящие в список отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Подавая заявки на участие в торгах, организации представляли заключённые между собой одинаковые договоры поставки, которые отличались только в цене. Так, они получали максимальный балл по результатам оценок заявок и заключали госконтракты с минимальным снижением.