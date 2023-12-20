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20 декабря, 08:24

ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на почти 2 млрд

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов в медицинские и бюджетные учреждения на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе ФАС, он действовал на торгах.

"Торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений города Москвы, Московской и Калужской областей", — говорится в опубликованном сообщении.

Так, нарушившими антимонопольное законодательство признаны ООО "Веста" и ООО "АСТ-Сервис". Они заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на продукты, среди которых — входящие в список отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Подавая заявки на участие в торгах, организации представляли заключённые между собой одинаковые договоры поставки, которые отличались только в цене. Так, они получали максимальный балл по результатам оценок заявок и заключали госконтракты с минимальным снижением.

В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца после Нового года

В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца после Нового года

Ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба не видит причин повышения цен на другие продукты питания вслед за яйцами. По его словам, в случае с мясом птицы уже наблюдается снижение стоимости.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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