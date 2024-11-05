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5 ноября, 09:20

ФАС разоблачила дорожный картель на 1,3 миллиарда в рамках нацпроекта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картель, связанный с нацпроектом «Безопасные качественные дороги», на сумму более 1 миллиарда рублей. Против АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ» завели дело, сообщает ведомство.

Во время внеплановых проверок в офисах компаний были обнаружены доказательства сговора для поддержания цен при участии в торгах по ремонту и содержанию дорог.

«Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 руб. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы», — говорится в сообщении.

ФАС обнаружила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей
ФАС обнаружила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей

Недавно в нескольких регионах России выявили картель в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму в 827,9 миллиона рублей. В сговоре находились не менее шести ООО — «Виват», «Квадрат», «Новэко», «Вавилон», «Экосервис» и «Фрегат».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Николай Рюмин
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